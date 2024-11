Contemporaneo:. Urbania rilancia la sua arte

URBANIA

Tornano le “Giornate del Contemporaneo“, rassegna d’arte contemporanea organizzata dal Comune di Urbania giunta alla 14ª edizione, che coinvolge artisti durantini e non solo e si che durerà per tutto novembre. Un programma dedicato all’arte e alle forme espressive di oggi, che abbraccia le scuole, le associazioni e gli istituti culturali cittadini. "Dedicare un mese all’arte contemporanea significa porre la città in una condizione di dialogo con i nuovi linguaggi dell’arte. Quest’anno, un’attenzione particolare è dedicata alla riflessione su ciò che resta come testimonianza del passato e sul cosa noi lasceremo. Attraverseremo l’opera di Piccolpasso fino ad arrivare ai frammenti conservati in museo", dichiara l’assessore alla cultura Andrea Alessandroni. Si parte oggi dalle ore 17 con una riflessione a due voci sulla potenza dei frammenti e delle rovine; protagonisti un’installazione di Franceschetti/Carloni e il Coro Polifonico Durantino in scena al Museo Civico di Palazzo Ducale, dal titolo “L’età del piombo - capitolo 3 - la lingua dell’angelo macerie, video, lingua di vitello, filo a piombo“ di Franceschetti/Carloni con suono originale di Paolo Marzocchi, a cura di Elisa Mossa.

Il Coro Polifonico Durantino presenta “In C“ il capolavoro di Terry Riley, manifesto storico della minimal music sempre oggi alle ore 17,45 con replica domenica 10 alle 17. Domenica alle 10 “Laboratorio d’arte a porte aperte“, il pubblico avrà l’opportunità di entrare nel laboratorio del Maestro Americo Salvatori in via Garibaldi (foto sopra).

Valentina Damiani