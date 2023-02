"Contessa chiusa, grave contraccolpo al turismo di Fano e Marotta"

L’imminente chiusura della Contessa per la sostituzione di un viadotto rischia di compromettere drammaticamente la stagione turistica sulla costa fanesemarottese. E’ l’allarme lanciato dalla Confcommercio di Pesaro e Urbino Marche Nord, tramite il direttore generale Amerigo Varotti e la presidente della sezione di Fano Barbara Marcolini, dopo le notizie sulla possibile prossima chiusura della strada della Contessa e lo stravolgimento del collegamento tra l’Umbria e la nostra Provincia. iche per la nostra Provincia. "Posto che è stata da più parti rimarcata l’esigenza di un intervento radicale – si afferma nel comunicato - per la rimozione e sostituzione di un viadotto, proprio all’imboccatura della galleria della Contessa, e, quindi, la necessità di eseguire i lavori progettati, Confcommercio Marche Nord, anche in collaborazione con Confcommercio Perugia e Gubbio, si è attivata con le istituzioni marchigiane per cercare di ridurre gli annunciati tempi lunghissimi della esecuzione delle opere e per limitare i danni per le imprese del turismo e del commercio della nostra provincia".

"Fano e Marotta, in particolare, sono da sempre considerate la spiaggia degli umbri e tutti i Comuni lungo la Flaminia (a cominciare da Cantiano) beneficiano del movimento turistico e commerciale da Lazio e Umbria. Una chiusura per molti mesi della Contessa, senza una alternativa credibile, sposterebbe il traffico turistico e commerciale verso sud con danni irreparabili per le imprese. Per questo dopo aver incontrato il sindaco di Cantiano, Alessandro Piccini, abbiamo coinvolto l’assessore alle Infrastrutture della Regione Marche Francesco Baldelli. E’ vero che i lavori dovranno essere eseguiti sul tratto umbro di competenza di Anas Umbria. Ma è indiscutibile che gli effetti negativi dal punto di vista economico e turistico sono solamente i nostri. L’assessore Baldelli si è immediatamente interfacciato con l’Anas centrale e già nei primi giorni della settimana entrante ci sarà una ulteriore interlocuzione. Obiettivo di Confcommercio e dell’assessore Baldelli è ridurre i tempi di esecuzione delle opere e minimizzare i disagi e i danni per cittadini e imprese oltre a procrastinare l’inizio dei lavori (attualmente ipotizzati al primo aprile), salvaguardando un territorio e imprese già colpite e provate dalle varie catastrofi naturali dell’ultimo anno".

Mario Carnali