Contessa, cosa si fa nel lato marchigiano?

"Sono andato a fare un verifica di persona. Sono andato anche a controllare un muretto di contenimento della sede stradale che mi si è sbriciolato tra le mani", dice Fausto Baldarelli responsabile territoriale della Cna di ritorno da una sopralluogo alla Contessa. "Siccome è meglio prevenire che curare e la situazione è molto brutta per cui si rischia che venga inaugurato il tratto Umbro di questa importante arteria per tutta la provincia, e poi si rischia di chiudere il tratto che dà verso tutto il nostro entroterra, Urbino, Fano e Pesaro comprese. E dopo questa verifica inizierò a martellare tutti i nostri rappresentanti politici perché si intervenga. Non fare nulla in questo momento significa anche bruciarsi la festività pasquali con tutto quello che ciò comporterebbe".

Disagi più gravi per chi?

"Per tutti anche per tutte quelle attività come bar e ristoranti che gravitano lungo questa arteria. E’ un danno anche per tutti i nostri autotrasportatori perché adesso per evitare code e file pasano tutti per Valfabbrica e cioè l’area dell’anconetano risalendo per Fabriano. Quindi un danno che si riflette anche su tutte le attività economiche che devono trasportare merci sull’altro lato dell’Appennino. Questo tratto di strada che va da Cantiano e Cagli proprio per tutti i problemi che ha viene evitata con cura un po’ da tutti".

Cosa intende con tutti Baldarelli?

"Che anche tutti i pullman di linea che trasportano turisti non passano più per la Contessa. Tutti quelli che arrivano dalla vicina Romagna continuano dritti e per risalire verso l’appennino passano per Ancona. I danni? Li conosciamo tutti perché Civitanova Marche ha avuto una esplosione di turisti contrariamente a noi".

Ma sia Baldarelli che il presidente provinciale della Cna Michele Matteucci puntano il dito sull’Anas: "La situazione di degrado sul lato marchigiano della galleria – dicono –, non è di oggi ma è visibile da diversi mesi, strada sconnessa compresa, per cui dunque ci chiediamo come mai l’Anas non abbia previsto lavori anche sul versante marchigiano. Nel caso siano stati comunque programmati, ci chiediamo come mai non siano contestuali agli interventi in corso. Le attività economiche della zona ed anche quelle della costa lamentano danni economici ingenti derivanti dalla chiusura dell’arteria. Sarebbe davvero una ulteriore beffa se questi lavori dovessero allungarsi e ricominciare per una mancanza di visione complessiva dell’intervento".

Una via talmente poco trafficate quella della Contessa "che nei lati della strada si stanno anche formando delle piccole discariche con water e lavandini abbandonati – conclude Baldarelli – per cui i nostri politici si devono attivare immediatamente per risolvere questo problema che crea danni a tutti".

