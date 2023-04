Contessa già chiusa, gli esercenti disperati

"Ora però bisogna che i lavori si concludano nei tempi previsti!" È l’accorato appello di chi per un motivo o l’altro, sia commerciale, di lavoro o di studio si è trovato e si troverà penalizzato dalla chiusura, dalle ore 7 di ieri, della strada della Contessa, l’importante arteria stradale utile per il collegamento tra Marche e Umbria e di conseguenza verso Roma. Nel frattempo è partita, promossa da cittadini e imprese una petizione, con tanto di raccolta di firme, per chiedere il rigoroso rispetto dei termini di esecuzione dei lavori; delle risposte certe sui ristori e sgravi fiscali in favore delle attività commerciali e ricettive e l’organizzazione completa ed efficiente della viabilità alternativa. La missiva è indirizzata alla Regione Umbria, al Comune di Gubbio e all’Anas. La strada dovrebbe essere di nuovo fruibile dagli utenti dalla metà di dicembre di quest’anno.

L’alternativa da ieri è il percorso Cantiano-Scheggia-Gubbio con tratti molto tortuosi e naturalmente più lunga nel tragitto. Gianluca Naticchi, 50 anni, ha due ristoranti lungo la Contessa, uno a Cantiano in località ‘San Rocco’ e uno ‘Il San Bartolomeo’ nel tratto eugubino.

"Nella zona di Cantiano - dice Naticcchi – oltre al ristorante ho anche un affittacamere e una piscina, a metà maggio volevo inaugurare la parte nuova, nel ristorante umbro ho anche un distributore di carburante, nel complesso le due strutture danno lavoro a 10 dipendenti e la possibilità di farne lavorare altri nel periodo estivo, ora prevedendo un calo di lavoro dell’80 per cento non so come fare, il disagio di questa chiusura è enorme; in tre giorni di petizione abbiamo già raccolto oltre mille firme, speriamo tutti quanti che i lavori si concludano nel giro degli 8 mesi programmati e che non si faccia la fine dei viadotti di Cantiano dove i lavori erano previsti per la durata di un anno e mezzo e invece sono già tre anni".

Amedeo Pisciolini