Conti Biesse, la frenata è lieve. Gli utili passano da 24 a 16 milioni

Il calo di fine anno del fatturato viene stimato tra il 6 e il 7 per cento alla Biesse. Si viaggia rispetto al 2022 con 50 milioni in meno. Che è un ottimo risultato per i tempi che corrono tenendo poi conto che la società della famiglia Selci ha messo fieno in cascina per il tempo... brutto: la posizione finanziaria netta è salita dai 79 milioni del settembre dello scorso anno ai 90 di quest’anno. Questo in linea di massima il quadro che si ricava dai dati della terza trimestrale: ieri un consiglio d’amministrazione fiume a Chiusa di Ginestreto. E’ iniziato alle 9,30 ed è finito alle 15 con in collegamento da casa anche di Giancarlo Selci, oltre naturalmente al figlio Roberto. I numeri dicono che in questi primi 9 mesi dell’anno il fatturato si è attestato a 595,7 milioni rispetto ai 613 di settembre del 2022 e il risultato netto, pagate le tasse, è stato di 16 milioni rispetto ai 24,8 del 2022.

Ma il mantenimento delle posizioni nasce dal ‘pieno’ di ordini che la società ha messo soprattutto in cascina lo scorso anno. "Dal punto di vista del business – dice il capo della finanza del gruppo, Pierre La Tour – il portafoglio ordini a fine settembre è come previsto inferiore rispetto a quello registrato a settembre del 2022 attestandosi a 291 milioni di euro contro i 384 dello scorso anno. Ma occorre mettere nel conto che lo scorso anno è stato da record per la società", conclude La Pierre.

Un salto indietro dell’entrata ordini che è pari ad un 21,7 per cento. Una contrazione marcata si è avuta anche in Italia dove la società ha perso 4 punti di mercato dovuti e legati alla fine degli incentivi statali.

I problemi veri sono quelli che la grande azienda meccanica – ma questo vale per tutto il settore della meccanica –, ha messo nel conto per il prossimo anno "anche perché al problema del mercato russo ed ucraino ora si è aggiunta una frenata anche del Medio Oriente a partire dall’Arabia Saudita che era un buon marcato. Una situazione poi che è difficile dire quando finirà", aggiunge Pierre La Tourre. Benché i risultati fossero in linea con le attese, ieri il titolo che è quotato alla Borsa di Milano, è sceso dopo anni sotto i 10 euro.

