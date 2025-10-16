Continua l’emorragia di attività. Ortoservice abbassa la saracinesca

Un altro pezzo del commercio locale se ne va. Sembra proprio destinata a non fermarsi l’emorragia dei negozi a Gabicce Mare. Alla decina di attività che stanno abbassando definitivamente la serranda in questi giorni, si aggiunge adesso anche il punto di vendita di frutta e verdura Ortoservice, da più di vent’anni un punto di riferimento in viale della Vittoria per l’acquisto di prodotti ortofrutticoli sia per gli abitanti della città sia per i turisti durante i mesi estivi. L’addio definitivo avverrà alla fine di dicembre, ma da qualche giorno ormai cresce fra i residenti la curiosità su quale sarà il futuro degli ampi spazi commerciali di proprietà del gruppo albergatori multiservizi Gam.

Anche perché un vuoto di queste dimensioni alle porte della città, non passerebbe inosservato. "In questo periodo abbiamo ricevuto ben sette richieste di realtà interessate a un utilizzo dei locali e le stiamo valutando – dice il presidente del gruppo albergatori, Angelo Serra - . Certo è che la nostra priorità è quella di riuscire a mantenere negli spazi una funzione commerciale o di dare vita a altre attività che siano a servizio della città". I locali, che nel passato hanno ospitato la sede della cooperativa albergatori, la realtà che forniva gli operatori del turismo servizi e prodotti per le loro attività, usufruiscono di varie licenze e pertanto, secondo il presidente Serra, consentirebbero ai progetti futuri di spaziare fra un’ampia gamma di utilizzi. "Abbiamo ricevuto una proposta per l’apertura di una ferramenta, di un altro ortofrutta, ma anche di una pescheria di qualità con possibilità di fare delivery e di vendere prodotti da asporto – prosegue Serra - . Vista l’ampia dimensione degli spazi e dato che i locali possono essere suddivisi, non è da escludere che possano coesistere anche più di un’attività".

Nei programmi di Gam, in seguito alla chiusura di Ortoservice, è prevista una sistemazione degli spazi, che dovrà tener conto degli assetti futuri. E in questo contesto, oltre all’aspetto commerciale il gruppo albergatori mette sul tavolo anche l’ipotesi di aprire le porte nei locali di via della Vittoria a una nuova loro sede. "Al piano superiore potrebbe essere interessante dare spazio agli uffici della Gam – sostiene il presidente - . L’edificio ha uno spazio che potrebbe essere utilizzato per ricavare alcuni posti auto, che consentirebbero di svolgere questa funzione. E’ un’idea che stiamo valutando perché la riteniamo interessante. La presenza degli uffici Gam potrebbe portare infatti anche alla possibilità di offrire servizi sia agli operatori sia ai turisti, come faceva una volta la cooperativa degli albergatori, con una ricaduta positiva per tutta la città".

Beatrice Grasselli