"Continueremo a innovare l’offerta dei corsi. Anche Medicina? Sarebbe molto complesso"

"In un sistema universitario cambiato, che risente del calo demografico, dell’introduzione del semestre filtro nelle facoltà di Medicina e dell’arrivo di tanti studenti stranieri, Urbino rimane attrattiva, ma bisogna continuare a innovare e serve una forte collaborazione con la città". Lo dice il prorettore alla Didattica della Carlo Bo, Giovanni Boccia Artieri, all’alba di un anno accademico complesso come non se ne vedevano da tempo, covid escluso.

A cambiare tanto è stata soprattutto l’introduzione del semestre filtro nelle facoltà di Medicina, che di fatto ne sposta i test d’ingresso a febbraio, sottraendo almeno per sei mesi migliaia di studenti ad atenei che non hanno tali indirizzi di studio, e posticipa alla fine dell’inverno la chiusura delle classi di numerosi corsi.

Professore, come sta reagendo Urbino?

"C’è un calo provvisorio nei corsi affini all’area biomedica (Farmacia, Ctf, Scienze biologiche, Biotecnologie) e in corsi che possono afferire, come Scienze motorie, ma dovremo aspettare almeno febbraio per avere dei dati realistici e non mi attendo diminuzioni particolari, anzi. Questo perché la richiesta di pre-immatricolazioni è raddoppiata e perché oltre 450 studenti hanno indicato Urbino come prima preferenza di trasferimento, in caso fallissero il test d’ingresso a Medicina".

L’arrivo di così tanti studenti a metà anno creerà problemi?

"Credo soprattutto per loro. Perciò stiamo organizzandoci per aiutarli a inserirsi al meglio nel percorso di studi, a partire dal fatto che convalideremo tutti gli esami sostenuti nel semestre filtro".

Nelle Marche c’è pure la sfida posta dalla nuova sede della Link...

"Una novità che ci fa capire che si sta creando un mercato dell’istruzione, che l’università pubblica ha la qualità e i contenuti per contrastare. I nostri numeri per ora tengono, pure di fronte alla Link, che mette comunque complessità nell’offerta formativa. Quello che faremo è continuare a innovare l’offerta didattica".

Come?

"Abbiamo introdotto nuovi corsi, ad esempio la magistrale in lingua inglese in Economics and management of cultural resources and territories, la laurea magistrale in Comunicazione digitale per la cultura, e la triennale in Chimica con elementi di intelligenza artificiale. Nel 2026 arriverà una seconda laurea in lingua inglese e poi mi aspetto che, entro fine mandato, introdurremo nuovi tipi di corsi, aprendoci a spazi del sapere che ancora non abbiamo affrontato".

Aprire un corso di Medicina a Urbino sarebbe possibile?

"Posso rispondere solo a livello tecnico: sarebbe molto complesso. Quando Medicina entra in un territorio è sempre per una scelta politica basata su una comunione d’intenti tra l’Università, il Comune e la Regione di riferimento. Si tratta di creare una struttura che non ha solo a che fare con attrezzare laboratori o assumere personale, ma con l’interagire con una rete di ospedali e con una visione complessiva della sanità. Servirebbe una volontà politica collettiva che portasse alla scelta di investire molto in un territorio".

Come procede l’internazionalizzazione dell’Ateneo?

"Le domande da studentesse e studenti stranieri sono quadruplicate rispetto al 2024/25. In Italia c’è una richiesta crescente perché Paesi che prima erano più cercati, come Olanda o Inghilterra, ora hanno costi della vita più elevati rispetto al nostro, dove l’offerta formativa è valida allo stesso modo: a Urbino agevoliamo questa tendenza aprendo corsi in lingua inglese, aumentando gli insegnamenti in lingua all’interno dei corsi già esistenti, partecipando a progetti internazionali e portando l’Ateneo nel mondo grazie al lavoro della prorettrice Antonella Negri e del suo team".