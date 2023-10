Contraddizioni americane: L'America vista da Urbino

Si parla spesso di ‘tramonto dell’Occidente’. Per capire meglio cultura e contraddizioni degli Stati Uniti, domani l’ateneo organizza nell’aula magna di Lingue al Collegio Raffaello alle 14,15 una serie di interventi di presentazione della collana "Il nuovo mondo". "Il secolo ‘americano’ – afferma Alessandra Calanchi, docente uniurb di lingue e letterature angloamericane - è ormai abbondantemente trascorso e questo ci mostra un mondo fratturato, conflittuale e segnato da geografie politiche e sociali sempre più fragili. Oggi, in un’epoca che decostruisce e ricostruisce i confini, spesso in modo drammaticamente conflittuale, studiare la letteratura e la cultura americana non può prescindere dalla Storia ma nemmeno dalle scienze politiche, dalla sociologia, dalle serie tv, dalla musica e dallo sport, dalla finanza e dalla moda".

"L’America – prosegue Calanchi – ci circonda, e nello stesso tempo il suo mito si allontana; non sappiamo più se berci in pace una Diet Coke o indignarci per l’ultimo ragazzo nero ucciso dalla polizia. Per questo, ora è più che mai necessario trovare un tavolo d’incontro fra le discipline – la letteratura, l’ecologia, la giurisprudenza, e soprattutto la Storia, che ha sempre da insegnarci".

"Sarà l’occasione per presentare la collana ‘Il nuovo mondo’ diretta da Clara Bartocci e recentemente acquisita dalla Biblioteca di Urbino, e far conoscere la convenzione col Centro Studi Americani, un fiore all’occhiello del nostro Ateneo".

Interverranno all’incontro,

oltre a Calanchi, Roberto Sgalla (Direttore del Centro Studi Americani di Roma), Daniele Fiorentino (Docente all’Università Roma Tre), Emilio Gianotti (Dottorando a Urbino), Clara Bartocci (Direttrice della collana "Il nuovo mondo") e Michele Bartolucci (Responsabile bibliotecario presso la Scuola di Lingue dell’Università di Urbino e violinista professionista).