Contratto collettivo. Ecco chi c’era a sottoscrivere

Nell’articolo uscito il 21 ottobre scorso, in cui riportavamo la notizia che il Comune di Urbino avesse sottoscritto, per primo nella provincia, il contratto collettivo normativo di valenza triennale e il contratto economico per il 2023 con le parti sindacali, abbiamo erroneamente indicato il Diccap tra le sigle che hanno firmato gli accordi. A sottoscriverli, insieme a rappresentanti e funzionari del Comune e ai referenti di Cgil, Cisl e Uil, c’era invece il Csa Regioni e Autonomie locali.