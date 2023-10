Contributi per la cultura a 34 realtà

E’ stata pubblicata la graduatoria dei soggetti - sono 34 - beneficiari dell’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi nell’ambito ‘cultura’ per la valorizzazione e promozione della città nell’anno 2023.

"Pubblicato l’8 agosto e scaduto il 10 settembre – spiega il Comune in una nota – l’avviso intende promuovere incoraggiare e valorizzare l’autonoma capacità progettuale e attuativa dei soggetti vocati in ambito culturale. L’intervento mette a disposizione 137.000 euro totali da suddividere tra una serie di progetti idonei selezionati dalla commissione giudicatrice in base alla rispondenza con i criteri enunciati nel bando. Potevano partecipare soggetti singoli o associati: associazioni culturali, istituzioni sociali private, fondazioni, enti del terzo settore, imprese (anche individuali) i cui progetti non perseguono finalità di lucro. Il 15 novembre è il termine entro cui i beneficiari dovranno rendicontare il progetto vincitore. Sottolinea Daniele Vimini vicesindaco e assessore alla Bellezza: "Siamo favorevolmente colpiti dalla quantità e qualità delle richieste pervenute e dalla progettualità che questa città riesce a mettere in campo quando è sollecitata. Credo che la commissione abbia fatto un ottimo lavoro nel dare valore alle progettualità migliori, chiaramente data la dotazione economica. Quindi ci auguriamo che queste 34 azioni possano contribuire in maniera significativa al consolidamento di Pesaro città di cultura, una città sempre più inclusiva verso chi vuole fare arte attraverso la creatività".