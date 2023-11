Contributi per la mensa fino a 350 euro. Domande entro l’anno

Un contributo a favore delle famiglie sui pagamenti della mensa scolastica dell’anno scolastico passato, dal settembre 2022 al giungo 2023. Lo ha stabilito il Comune, che ha emanato un bando con scadenza al 29 dicembre. "I destinatari – spiega l’assessore alla pubblica istruzione Annachiara Mascarucci (foto) – sono i nuclei familiari residenti nel territorio che hanno un Isee non superiore ai 25mila euro". "Ai richiedenti in possesso dei requisiti sarà riconosciuto un contributo nella misura massima di 350 euro per le famiglie con un Isee fino a 13mila euro, e di 200 per quelle da 13mila a 25mila". Mascarucci aggiunge: "Qualora nel nucleo familiare siano presenti più figli rientranti nel beneficio, per il primo verrà erogato il contributo massimo in base alla fascia Isee, mentre per ogni altro figlio il contributo sarà ridotto del 50%". Le domande via e-mail all’indirizzo comune.collialmetauro@provincia.ps.it; via pec a comune.collialmetauro@pecitlay.it, oppure consegnate a mano all’ufficio protocollo.