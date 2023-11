Contributo per i trasporti: domande online da stamane

Oggi è il giorno. Questa mattina tutti gli interessati potranno richiedere il contributo per il bonus trasporti, dalle 8 sul sito www.bonustrasporti.lavoro.gov.it. Come fa sapere Adriabus, l’azienda di trasporto pubblico urbinate che opera su tutto il territorio provinciale, sono disponibili, attualmente, a livello nazionale circa 35 milioni di euro. Nel precedente finanziamento il budget disponibile ammontava a 12 milioni. Il bonus può essere richiesto per se stessi o per un beneficiario minorenne, di cui però si ha la potestà o la rappresentanza. La misura consiste in un contributo per un massimo di 60 euro per acquistare abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico e ferroviario nazionale. La misura è riservata a studenti, lavoratori, pensionati che usufruiscono dei servizi del trasporto pubblico o ferroviario nazionale e che rispettano dei requisiti. Tra questi c’è un reddito personale ai fini Irpef per l’anno 2022 inferiore ai 20mila euro. La possibilità del bonus è legata alla velocità di richiesta, quindi all’ordine di prenotazione sulla piattaforma online dedicata. Chi non dovesse rientrare nella richiesta potrà comunque detrarre il 19% delle spese per gli abbonamenti tramite la denuncia dei redditi.