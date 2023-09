Contro il rischio esondazione. Fosso del Taccone, pronti i lavori

Pronti 900mila euro per la sistemazione idraulica e ambientale del "Fosso del Taccone", torrente del bacino idrografico del Fiume Foglia che attraversa Montecchio. La giunta comunale di Vallefoglia ha approvato il primo stralcio di lavori, già finanziati dal Ministero dell’Ambiente attraverso la Regione, che rientra all’interno di un progetto più grande. Questo prevede una spesa complessiva di 3 milioni di euro, che permetteranno la totale messa in sicurezza dell’abitato di Montecchio e di tutto il tracciato del fosso. I lavori, presentati dal Consorzio di Bonifica Marche, prevedono la sistemazione del corso d’acqua tramite pulizia, taglio della vegetazione e interventi di prevenzione dell’erosione spondale dell’alveo del Taccone.

Con questo progetto s’intende ridurre il rischio idraulico a cui il territorio della frazione di Montecchio è esposto, con l’obiettivo di evitare eventi alluvionali catastrofici come quelli recentemente registrati. Già in passato quest’area è stata vittima di fenomeni di esondazione che hanno causato l’erosione della maggior parte del tracciato del torrente, nel 1976 e nel 2014. Lo scorso maggio la grande alluvione ha fatto il resto, rendendo il territorio meno sicuro per la popolazione. Il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli, spera di poter eliminare presto il problema intervenendo su tutto il tratto del "Fosso del Taccone": "Auspico che vengano prontamente reperite le restanti risorse per completare l’intervento che va dal ‘Lago Ceccolini’, sito nel Comune di Tavullia, fino a raggiungere il territorio del Comune di Montelabbate – ha detto il sindaco –, mettendo così in totale sicurezza tutto l’abitato di Montecchio e l’intero tracciato del torrente".

Lu.Ard.