Contro la discriminazione la musica etnosinfonica

Un evento insieme musicale, letterario e contro le discriminazioni: è stata presentata ieri in Comune una doppia pubblicazione, un cd e un volume dedicati alla musica etnosinfonica romaní. Il disco si intitola “Romanó Etnosinfonikanó Drom - Viaggio etnosinfonico nella musica romaní“ e contiene brani registrati dall’Alexian Group di Alexian Santino Spinelli assieme all’Orchestra Sinfonica G. Rossini di Pesaro.

È stato prodotto e distribuito a livello mondiale dalla casa discografica Compagnia Nuove Indye (CNI). Ma oltre al cd è stato presentato anche il libro “I Rom e La Musica - dal Folklore all’Etnosinfonismo“, scritto da Alexian Santino Spinelli e Marco Bartolini, che ha curato la guida all’ascolto dello stesso cd. Queste opere attestano il passaggio della musica romaní dal folklore all’etnosinfonismo, con la lingua romaní impiegata per la prima volta nel canto lirico con ben cinque cantanti (tre soprani, un tenore e un baritono). Il libro contiene importanti e originali studi storici sulla musica dei rom in Europa, con le eredità musicali dall’India ad oggi, passando per il Medio Oriente, l’eredità bizantina e quella ottomana, l’influenza sulla musica colta europea esercitata dagli artisti rom e cosa deve intendersi per musica romaní.

Le composizioni, gli arrangiamenti, la direzione artistica del cd e i testi sono a cura di Alexian Santino Spinelli, mentre le orchestrazioni le ha curate Marco Bartolini, primo violino dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini di Pesaro. L’evento ha avuto l’egida dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali.