Contro le atrocità di questo mondo una “Apnea“ in chiave poetica

Una “Apnea“ dalle atrocità del mondo: è il libro di poesie e racconti che il giovane pesarese David Boschi ha pubblicato con Amazon e da ieri è in vendita. 28 anni, barista nella vita, ma poeta da sempre. Gli abbiamo chiesto qualche dettaglio del suo nuovo libro, che non è il primo.

"E non sarà l’ultimo, spero. Scrivere è una medicina; non ho intenzione di fermarmi".

Da quando scrive?

"Dalle medie, grazie alla mia prof di italiano. Poi ho fatto l’alberghiero ma ho coltivato la passione che si è già espressa in due libri. Questo è il terzo".

Il precedente è piaciuto?

"Direi di sì, ho venduto 300 copie, sempre con il self publishing di Amazon. Si intitola “Bimbo“ e parla dell’innocenza infantile che si perde una volta diventati grandi. Ma questo è diverso".

Di cosa parla “Apnea“?

"L’apnea è uno stato mentale e ognuno ha il suo modo e il suo rifugio per respirare. Ognuno ha il suo modo di evadere, per me è lo scrivere. Evadere dalle atrocità della società in cui viviamo e dalle ansie della mia generazione, come la paura di fare delle scelte. Nel libro si parla un po’ di tutto: amore, politica, salute mentale, società e anche tematiche delicate".

Per esempio?

"Aborto, eutanasia, emarginazione. Parlo di educazione sessuale, del corpo in tutte le sue forme, di accettazione di sé stessi. Ma tutto in un’ottica positiva, di rispetto per tutti: quello del libro è un mondo inclusivo, senza barriere, di amore".

Tematiche coraggiose.

"Non ho più paura di parlare di certe tematiche delicate. Con questo libro ho sentito di essere maturo per farlo. Ho voluto essere “universale“, dando voce davvero a quelle che possono essere le esperienze di tutti, senza escludere nessuno".

Quanto c’è di lei in “Apnea“?

"Tanto. Un senso di riscatto per alcune vicende che mi sono capitate negli ultimi due anni; prospettive di vita nuove; riflessioni e analisi sulle mie fragilità. Il bello della poesia è che è un viaggio".

Poeti preferiti?

"Bukowski, Tondelli. Ma anche i testi della musica rap mi ispirano: sono degli sfoghi. Ma non sono un gran lettore. Preferisco scrivere".

Cosa trova chi acquista “Apnea“?

"Un rifugio di libertà e comprensione per tutti. In copertina, una donna nuda ha le parti intime coperte da una conchiglia, ma non per nasconderle, ma perché qualsiasi genitale ci sia sotto non è importante. Ciò che conta è come si sente lei".

Il libro, 192 pagine, è acquistabile solo su Amazon. Hanno collaborato altri pesaresi: Beatrice Maffei per la copertina, Leonardo Balducci per la grafica e Francesca Rigucci all’editing.

Giovanni Volponi