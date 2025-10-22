Contro l’indifferenza

di Leonardo DamenAlla Galleria Rossini di Pesaro le fotografie di Sandro Capatti diventano specchi del nostro tempo: guerre, cambiamento climatico, disattenzione, violenza. Temi duri ma necessari, raccontati con lo sguardo di chi la realtà la osserva ogni giorno attraverso l’obiettivo. La mostra, intitolata "Visioni di vita, indifferenza umana, quale futuro" e visitabile fino a martedì 28 ottobre, è un viaggio tra immagini e parole, con i commenti che accompagnano il percorso a cura di Massimo Domenicucci, presidente dell’associazione di volontariato Piattaforma Solidale di Pesaro.

Fotoreporter per l’Ansa e l’agenzia Fotogramma, Capatti ha lavorato per anni tra cronaca nera e giudiziaria, affrontando temi come violenza sulle donne, bullismo, cyberbullismo e discriminazione di genere. A Pesaro porta una selezione di scatti realizzati appositamente per il progetto, con "l’intento di fare riflettere ognuno di noi sul futuro nostro e del nostro pianeta", sottolinea Domenicucci.

L’esposizione si sviluppa su due livelli: nel primo, il visitatore si immerge nei volti e nelle situazioni di un’umanità fragile e ferita; nel secondo, una sequenza di immagini proiettate prolunga idealmente la narrazione, costringendo a fermarsi, a interrogarsi su quale finale vogliamo scrivere come collettività. Le immagini in mostra raccontano un’umanità distratta, spesso indifferente, incapace di costruire ponti e pronta ad alzare muri: dal clima politico alla vita quotidiana, il conflitto sembra essersi trasformato in abitudine.

Ogni scatto parla di responsabilità, di scelte, di un futuro che si costruisce anche attraverso piccoli gesti. "Un dialogo aperto e un confronto costruttivo dovrebbero prendere il posto dei continui scontri che si manifestano ormai in una pluralità di ambiti della nostra società", scrive Domenicucci nel testo di presentazione. Gli scatti invitano a riflettere su come ognuno di noi, con le proprie scelte quotidiane, possa reagire all’indifferenza di un tempo attraversato da guerre, emergenze ambientali e perdita di empatia.

La mostra è visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 (martedì 28 fino alle 13).