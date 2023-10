"Contro l’ospedale a Muraglia hanno votato 9 consiglieri su 11"

"A Muraglia, tra i residenti, c’è sempre più disagio –. Inizia così il lungo j’accuse dell’architetto Francesco Ferri, contro l’inerzia del Quartiere 7, di cui è consigliere di opposizione, eletto con la lista “Ascoltiamo Pesaro“ –. La gente sta capendo che al di là della propaganda, poco e nulla gli è stato veramente detto sulle grandi opere e le implicazioni che esse comporteranno in questa parte di città: dal nuovo ospedale all’Interquartieri. In tutto ciò il Quartiere 7 è uno dei grandi colpevoli". Perché? "E’ l’organo, il Q7, che dovrebbe coinvolgere i cittadini e monitorare gli interventi rilevanti". Ferri va giù duro: "Per anni ho chiesto senza successo di avere consigli monotematici con esperti che illustrassero le opere e che ci fosse un dibattito credibile, senza faziosità partitiche. Il muro di gomma da parte del Q7 alla lunga ha sfibrato perfino i consiglieri di ogni colore politico". La sfiducia, secondo Ferri, ha portato due consiglieri a dimettersi. "Le assenze sistematiche sono state di protesta e hanno reso le assemblee con meno della metà dei consiglieri presenti, una normalità". La difficoltà di governance, secondo Ferri è nella riduzione delle sedute: "Da 7 nel 2020 a solo 3 nel 2023". Ferri in mano ha un documento importante. "A maggio, dopo che la Regione aveva assecondato la scelta di Muraglia voluta dal Comune, il Q7 – dice Ferri –, a causa della sua sempre maggiore debolezza, ha voluto e dovuto cedere, approvando un documento sul tema ospedale di cui sono stato relatore, in cui sono espresse la contrarietà e la perplessità per la collocazione del nuovo ospedale a Muraglia. E’ un documento che è stato approvato da 9 consiglieri su 11 e in cui si danno suggerimenti per mitigare l’impatto del nuovo ospedale a Muraglia. Sono mitigazioni che vorremmo venissero rese pubbliche per intavolare riflessioni con Regione e Comune, ma ad oggi è stato impossibile perché da oltre un anno non vengono più verbalizzati i consigli, quando la verbalizzazione dovrebbe essere obbligatoria. Ho chiesto aiuto all’Ordine degli architetti perché organizzino incontri pubblici".

s.v.r.