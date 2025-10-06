Contro Ruvo basta davvero poco. Ma almeno Pesaro ha un altro piglio

VUELLE

86

RUVO DI PUGLIA

71

VUELLE : Trucchetti 9, Bertini 11, Maretto 10, Sakinè, De Laurentiis 9, Tambone 2, Virginio 3, Felder 16, Bucarelli 4, Miniotas 18, Fainke 4. All. Leka.

RUVO DI PUGLIA: Brooks II 11, Anumba 8, Musso 6, Ulaneo 6, Granieri ne, Reale 9, Moody 10, Jerkovic 17, Nikolic, Borra 4. All. Rajola.

Arbitri: Radaelli, Cappello e Capurro. Parziali: 23-8, 47-27, 67-47. Tiri liberi: Vuelle 7/8, Ruvo 17/24. Tiri da 3 punti: Vuelle 11/28, Ruvo 6/25. Rimbalzi: Vuelle 34, Ruvo 35. Spettatori: 3.302. Infortunio all’arbitro Capurro che lascia il campo nel 3° quarto.

Difficile dire se l’avversario era quello giusto per sbloccarsi oppure si sono sbloccati alcuni meccanismi. Ma la Vuelle che approccia la partita con Ruvo di Puglia ha un altro piglio, soprattutto in difesa dov’è attenta, coesa, e non concede il minimo spazio a Moody, l’americano che viaggiava sin qui a 17 punti di media e nel primo quarto non vede il canestro. Brilla Maretto, che conquista il quintetto dopo la buona prova con Livorno, mentre Felder vuole far vedere chi è e si prende subito un paio di felici conclusioni. Pesaro vola via subito e dopo la tripla di Brooks che apre il match, i pugliesi subiscono un devastante break di 17-2 che mette la partita in discesa per i biancorossi. C’è gloria per De Laurentiis, che mette la tripla su un bello scarico di Miniotas, per Fainke subito a segno da sotto appena entrato, per Trucchetti che dopo aver infilato una bomba fa il gesto del pistolero rivolto alla sua panchina, per Bertini che regala azioni esaltanti anche nella sua metà campo con la stoppata che provoca il contropiede di ‘Trucco’ per il +20 (28-8), prima di infilare a sua volta un tiro dall’arco, con finta laterale, sottolineata dall’applauso del pubblico. Il primo tempo non riserva sorprese negative, se non un comprensibile momento di distrazione sul +28 (39-11) che costa un parziale ospite di 7-0 con l’ex Musso a segnare il primo canestro del suo campionato, sin qui stregato al tiro. Leka chiama subito time-out per tenere alta la tensione e all’intervallo il ventello di vantaggio è intatto.

La ripresa è pura accademia per la Vuelle, che fa tutti gli esperimenti possibili per prepararsi meglio alle prossime sfide, che saranno di tutt’altro spessore (infrasettimanale a Roseto e poi a Bologna contro la Fortitudo) mentre per Ruvo è una lenta agonia: l’assenza di Laquintana ha tolto sicuramente un po’ di fantasia nell’impostazione del gioco ai pugliesi che perdono tanti palloni, alcuni anche provocati dalla buona difesa pesarese. Nel finale, insieme al rientro di Fainke e Trucchetti, trova spazio anche il 2008 Sakine mentre i titolari recuperano energie in vista del doppio impegno che attende la Vuelle da qui a domenica. I ragazzini però si fanno mettere un po’ troppo i piedi in testa, subendo un parziale di 13-0 negli ultimi 3’. Un po’ di tigna in più non sarebbe guastata, ma l’importante è aver preso un bel ricostituente.

Elisabetta Ferri