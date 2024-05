Controlli a Pesaro: scovati 11 lavoratori in nero e quasi 400 capi contraffatti

Pesaro, 21 maggio 2024 – Senza contratto e senza tutele di alcun tipo. Sono gli undici lavoratori scoperti dalla Guardia di finanza di Pesaro che, nel corso del mese di maggio, ha passato al setaccio varie aziende, intensificando i controlli, in particolare, nell’ultimo week end. I controlli erano orientati prioritariamente al “lavoro sommerso”, ma anche alla vendita di prodotti contraffatti e non sicuri, al consumo di stupefacenti e agli illeciti fiscali.

Venti sono stati gli esercizi controllati dai finanzieri per verificare il rispetto delle norme sul lavoro: sono stati individuati 11 lavoratori in nero (su 54 lavoratori identificati). E non solo: un locale che utilizzava lavoro sommerso è risultato essere addirittura sconosciuto al fisco. Sono state controllate anche 3 nuove attività “giovani” (cioè aperte da non più di sei mesi) con l'obiettivo di individuare preventivamente violazioni degli obblighi tributari. Non sono mancati anche controlli sugli scontrini: 32, in particolare, sono state le verifiche in tal senso e sono state riscontrate 13 irregolarità; 3, invece, i controlli in materia di abbonamento speciale Rai con la costatazione di 2 irregolarità.

Nell’ambito delle attività “su strada”, sono stati controllati 221 autoveicoli, identificate 331 persone, elevati 6 verbali in materia di violazioni al codice della strada, effettuati 7 riscontri ai beni viaggianti nonché eseguiti 12 controlli in materia di accise nei confronti di autocisterne e distributori stradali. Sono inoltre stati sequestrati 60 grammi di marijuana e 14,30 grammi di hashish, con la denuncia a piede libero di due soggetti alla Procura di Pesaro. Infine sono stati posti sotto sequestro penale 392 capi di abbigliamento contraffatti nonché amministrativamente 185 articoli di casalinghi per violazione degli obblighi in materia di etichettatura.