"Controlli ad alto impatto a Fano: sos sicurezza"

"La città di Fano è stata inserita tra le città nelle quali saranno effettuati dalle forze dell’ordine controlli straordinari ‘ad alto impatto’". I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Lucia Tarsi e Giuseppe Pierpaoli (insieme in foto), accolgono positivamente, la notizia di tali interventi. "Ci sembra particolarmente significativo – commentano i consiglieri – che Fano sia stata inclusa tra le città coinvolte negli interventi ‘ad alto impatto’. L’iniziativa sarà sicuramente apprezzata dai cittadini allarmati per l’aumento del degrado, delle aggressioni, dello spaccio e per le condizioni di ordine e sicurezza urbana che stanno progressivamente peggiorando. La necessità di sicurezza diventa ancora più stringente in previsione del 2024 (anno della Cultura per Pesaro), un anno di eventi e di intensa partecipazione pubblica anche per Fano. La città dovrà presentarsi nella sua veste migliore agli ospiti nazionali e internazionali". Concludono Tarsi e Pierpaoli: "La presenza temporanea nel nostro comune di un maggior numero di agenti operativi impegnati nelle operazioni ‘ad alto impatto’, metterà ancora più in evidenza le criticità legate all’organico del commissariato di polizia che conta soltanto 16 agenti operativi contro i 23 previsti dalla pianta organica". E ancora: "La sottovalutazione delle criticità legate al degrado urbano e sociale serve solo ad acuire i problemi, ad alimentare l’illegalità e l’allarme sociale".