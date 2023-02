Controlli al ’Vittorio Colonna’ Gli agenti identificano sei stranieri

La Polizia congiuntamente alla Polizia Locale ha effettuato controlli straordinari a Fano. Identificate 6 persone.

Infatti il personale della polizia in servizio presso il Commissariato di Fano, coordinato dal dirigente Stefano Seretti, ieri mattina, all’alba, nell’ambito di servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore di Pesaro e Urbino, ha svolto delle verifiche all’interno della struttura denominata Ex Convitto Vittorio Colonna (nella foto a fianco), ubicata

in quel centro.

L’attività, effettuata congiuntamente alla Polizia Locale di Fano, ha portato all’identificazione di sei cittadini stranieri che avevano trovato alloggio all’interno della struttura in condizioni di sicurezza e igieniche estremamente precarie, fra rifiuti, polvere, residui di combustione e vetri rotti. Uno di questi, veniva trovato in possesso di alcuni grammi di stupefacente del tipo hascisc e, pertanto, segnalato amministrativamente quale assuntore. Al termine degli accertamenti, i predetti venivano denunciati in stato di libertà per il reato di invasione dell’edificio in questione.