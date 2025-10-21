Controlli dei carabinieri. Gli arresti salgono a cinque

Il bilancio dell’operazione antidroga dei carabinieri sale a cinque arresti. Dopo i tre fermati dei giorni scorsi, i militari di Pesaro hanno messo a segno altri due colpi nel fine settimana, proseguendo la stretta contro lo spaccio nelle zone più sensibili della città.

Il primo, sabato pomeriggio, alla stazione: un tunisino del 1996, incensurato, è stato sorpreso con un grammo e mezzo di hashish suddiviso in due dosi. Alla richiesta di documenti ha reagito con violenza, tentando di sottrarsi al controllo. È stato bloccato e arrestato per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Ieri in tribunale ha patteggiato sei mesi di reclusione ed è tornato in libertà.

Il giorno dopo, domenica pomeriggio intorno alle 16, un altro arresto in piazzale della Resistenza. L’uomo, un egiziano del 1976, anche lui incensurato, alla vista dei militari ha tentato di scappare ma è stato raggiunto dopo un breve inseguimento. Addosso aveva sette grammi di hashish già suddivisi in venti dosi pronte per la vendita. Difeso dall’avvocato Cagli Barone, ha ottenuto la messa alla prova.

I due episodi si aggiungono ai tre arresti già scattati nel corso della stessa operazione straordinaria di controllo del territorio, che ha visto ventidue militari in campo, tra Carabinieri della Compagnia di Pesaro, Nucleo Cinofili e Compagnia d’Intervento Operativo del 6° Battaglione "Toscana" inviati dal Comando generale per rafforzare la prevenzione.