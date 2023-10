Controlli e denunce: il grazie di Seri

Il sindaco Massimo Seri (foto) esprime soddisfazione per i risultati positivi delle ultime operazioni delle Forze dell’Ordine. "Questo è frutto del percorso che abbiamo avviato da tempo - sottolinea -. Nell’ottica di mantenere alta l’attenzione, qualche settimana fa ho chiesto al Prefetto a cui vanno i miei ringraziamenti, due riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’obiettivo era proprio quello di rafforzare la prevenzione intervenendo su quelle situazioni più critiche che si stanno verificando. Le operazioni che sono state condotte dimostrano la produttività di questo impegno comune. Il valore aggiunto sta proprio in questa forma di collaborazione sinergica tra amministrazione, Forze dell’Ordine e Polizia Locale per reprimere queste condotte illecite salvaguardando gli spazi della socialità a beneficio di cittadini". Non solo prevenzione, ma anche progettualità. "C’è già stato il tavolo educativo e di cittadinanza che vede la collaborazione dell’Amministrazione comunale, delle forze dell’ordine, delle istituzioni scolastiche, delle associazioni che operano sul territorio e le rappresentanze del mondo del lavoro".