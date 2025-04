"Controlli e sanzioni a chi non rispetta"

"Le modifiche della delibera sono state comunicate al quartiere senza alcun coinvolgimento e senza la possibilità di portare proposte - dice Gabriele Angelini, presidente Quartiere Soria, anche a nome dei consiglieri di maggioranza -. La Baia non è una discoteca e i residenti devono poter dormire serenamente. Contemporaneamente la musica, se ben regolamentata, può essere una opportunità. Come consiglio di Quartiere, all’unanimità, abbiamo fatto proposte all’amministrazione. Chiediamo che vengano effettuati e intensificati i controlli sul rispetto decibel e orari, applicando ai trasgressori le sanzioni previste, che gli orari della musica siano mantenuti gli stessi del 2024 e che i titolari delle attività economiche e gli organizzatori degli eventi orientino le casse sonore verso il mare e non verso il centro residenziale".