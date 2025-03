Controlli nelle zone calde. La polizia arriva con i cani. Un arresto, 30 identificati

Blitz antidroga, ieri pomeriggio, tra stazione del treno, parco Miralfiore e piazzale Micciché. In 14 tra agenti della questura (Volante, unità cinofila e Squadra mobile), della polizia locale, militari della finanza e carabinieri. A finire in manette è stato un cittadino originario del Mali di 28 anni, arrestato dai poliziotti della squadra mobile perché trovato con addosso 20 dosi di hashish pronte per essere smerciate in previsione del week end. L’uomo è stato identificato e fermato nel piazzale antistante la stazione ferroviaria. L’attività investigativa rientra nell’operazione denominata ‘Alto impatto’, condotta dalle forze dell’ordine su tutto il territorio provinciale con particolare attenzione al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, dell’immigrazione clandestina e del degrado urbano. Sanzionati anche altri tre giovani stranieri, tutti maggiorenni, di origine egiziana, senegalese e tunisina. Due di loro sono stati trovati in possesso di droga mentre si trovavano uno al parco e l’altro in piazzale Micciché, una quantità modesta che tuttavia non li ha messi al riparo da una sanzione amministrativa che prevede la segnalazione alla Prefettura come assuntori e la sospensione della patente. Sanzione amministrativa per ubriachezza anche nei confronti di un terzo giovane fermato dalle forze dell’ordine in via Montegrappa, in pieno centro.

Circa una trentina sono stati i controlli di documenti effettuati sulle persone presenti. In tutto le operazioni si sono protratte per quasi cinque ore e sono state un importante deterrente per una zona che, soprattutto nelle ultime settimane, è più volte tornata sotto l’attenzione delle forze dell’ordine anche per episodi violenti, in particolare nella zona adiacente piazzale Micciché.

E sempre la Squadra mobile mercoledì scorso, ha arrestato un cittadino tunisino di 30 anni, invalido e assistito da una struttura di accoglienza per migranti, la Labirinto. Gli agenti lo avevano notato nei pressi della stazione e, dopo aver tenuto d’occhio i suoi spostamenti per un po’, hanno perquisito la stanza della struttura in cui è alloggiato trovando circa 80 grammi di hashish e 8 di cocaina oltre a 500 euro in contanti. La droga si trovava all’interno di una cassetta di sicurezza chiusa a chiave. L’arresto è stato convalidato giovedì scorso e l’uomo, assistito dall’avvocato Luca Piscaglia, davanti al giudice si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’arresto è stato convalidato e il 30enne ha patteggiato una pena di 6 mesi di reclusione, pena sospesa.