Controlli su chi chiede agevolazioni: patto con la Guardia di Finanza

Firmato il nuovo patto tra la Guardia di Finanza di Pesaro ed il Comune di Gabicce relativo al controllo dei redditi di quelle famiglie che richiedono agevolazioni. Nell’incontro tra il comandante provinciale Paolo Brucato ed il sindaco di Gabicce Domenico Pascuzzi, infatti, per evitare frodi o evasioni fiscali, soprattutto nei confronti di chi veramente necessita questi aiuti, è stato concordato che dovranno essere effettuate maggiori verifiche sia da parte della Guardia di Finanza che da parte del Comune. Quest’ultimo attraverso approfondimenti dei dati e delle informazioni dei beneficiari, stipulerà un report delle famiglie che usufruiscono di tutte le agevolazioni fiscali, mentre da parte delle Fiamme Gialle, attraverso le notifiche del Comune, vi saranno controlli orientati nei confronti di coloro che potrebbero essere ritenuti sospetti, effettuati dai reparti operativi, andando quindi a prevenire e combattere l’evasione. Oltretutto, questo accordo prevede anche una collaborazione nel settore del turismo, andando a contrastare l’abusivismo nel settore alberghiero, controllando che le tasse di soggiorno, obbligatorie per chi va in vacanza, vengano effettivamente pagate o che non vi siano aumenti di prezzi e costi su quest’ultime. In pratica, questo accordo, come quelli già siglati nei mesi scorsi dal Comando provinciale di Pesaro con le altre amministrazioni della provincia, ha l’obiettivo di rafforzare la legalità, assicurando la corretta destinazione delle risorse collettive e fungendo anche da deterrente nei confronti di chiunque pensi di poter commettere azioni illegali che possano portare a ripe[/EMPTYTAG]rcussioni sul bilancio pubblico.

al.zaf.

Nella foto: l’incontro tra il sindaco Domenico Pascuzzi e il colonnello Paolo Brucato, comandante provinciale della Finanza