Controlli sull’udito per gli scolari urbinati

di Nicola Petricca

Il Comune di Urbino e l’Ast Pesaro Urbino prendono alla lettera il detto "prevenire è meglio che curare" e organizzano tre giornate di screening audiologici nelle scuole elementari.

L’iniziativa, che coinvolgerà le classi prime dei plessi urbinati dell’Istituto Volponi e dell’Istituto Pascoli, oltre all’Istituto Anna Frank con la primaria di Schieti, è nata da un’idea del dottor Domenico Durso, dirigente facente funzioni di Otorinolaringoiatria all’ospedale di Urbino, dopo un confronto con l’assessore alle Politiche educative, Francesca Fedeli, durante una visita medica: "Aiutare i nostri piccoli cittadini, con una valutazione che per molti andrà bene, ma che potrebbe facilitare l’individuazione di piccole difficoltà per alcuni, mi è sembrata una soluzione efficace da fornire, con la collaborazione dell’azienda sanitaria e dell’assessorato alle Politiche sociali – commenta Fedeli –. Con gioia e prospettiva avviamo questo percorso, che spero si ripeta, magari anche con la partecipazione di medici di altri settori".

Entusiasta per l’iniziativa proposta da Durso e Fedeli è l’assessore Elisabetta Foschi, che ha particolarmente apprezzato "l’idea di una medicina d’iniziativa, piuttosto che d’attesa. Solitamente, si prenotano visite all’insorgere di un problema. Anche per il mondo sanitario, perciò, si realizza una medicina che attende l’esito dei controlli, per partire con le cure, mentre quella d’iniziativa va incontro alle persone prima che il problema si palesi ed è un modo ideale di intendere la sanità. Ringrazio le scuole aderenti e auspico che colleghi del dottor Durso ne seguano il progetto". A eseguire i test saranno un medico di Otorinolaringoiatria e un tecnico di audiometria, dotati di otoscopio, audiometro e impedenzometro.

"Ringrazio l’Ast, che mi ha permesso di realizzare l’iniziativa, il dottor Romeo Magnoni del Distretto sanitario e il Comune, che ha dimostrato grande sensibilità – commenta Durso –. L’Organizzazione mondiale della sanità ci chiede di fare questi test e tra qualche tempo ce lo imporrà, ed è giusto così. Ogni anno nascono in Italia 2000 bambini con problemi all’udito, che, sì, sono perlopiù individuati dallo screening neonatale, ma alcuni non sono congeniti e insorgono con l’età: quella scolare e prescolare è ideale per individuarli e correggerli, intervenendo anche su disturbi del linguaggio e risparmiando economicamente. Ha ragione l’assessore Elisabetta Foschi, la sanità deve prevenire, e questi test sono la modalità corretta. Cominceremo con tre date, 10, 23 e 31 maggio, ma vogliamo espanderli, in futuro, ed eseguirli anche sulle classi seconde, pure nell’entroterra. I bambini in cui saranno rilevati problemi – conclude il medico – saranno presi in carico per effettuare ulteriori accertamenti".