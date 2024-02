Controllo antimafia al cantiere Vis. Verifiche su lavori e imprese: tutto ok

Controllo della Direzione investigativa antimafia l’altro ieri al cantiere di Villa Fastiggi. Lì, accanto alla rotatoria e lungo via dei Canonici, si sta realizzando la cittadella dello sport della Vis Pesaro. L’appalto pubblico è stato vinto dalla Mati sud Spa di Mauro Bosco, presidente della Vis, per un valore complessivo di 4 milioni 092mila euro. Il drappello di controllori era formato da uomini della Dia, della Guadia di Finanza, dell’ispettorato del lavoro, polizia e carabinieri. Sono stati mobilitati su input della Prefettura di Pesaro che ha agito sulla base di un decreto legge del 2 ottobre scorso che sostanzialmente sollecita un controllo non più sporadico sugli appalti pubblici. Per eseguire questi accertamenti, è stato costituito un gruppo ispettivo formato da più forze di polizia che entra nei cantieri, acquisisce la documentazione, controlla la regolarità delle ditte presenti, quella dei lavoratori, la correttezza contrattuale degli appalti, dei sub appaltatori e delle norme di sicurezza adottate. Tutto questo prende spunto dall’ingente afflusso dei finanziamenti dovuti al Pnrr che rende molto complicato seguire al dettaglio ogni voce di spesa o accorgersi di uno spreco di denaro pubblico al momento di costruire o ristrutturare scuole, strade, impianti sportivi, edifici multifunzionali, uffici, monumenti. Per riuscire ad arginare l’enorme incombenza (solo a Pesaro ci sono in vista appalti pubblici sia col Pnrr che con fondi statali per 1 milardo e 800 milioni di euro. Solo per gli impianti sportivi di Pesaro, gli investimenti dovuti al Pnrr superano i 18 milioni di euro.

Il controllo che viene fatto, almeno in un primo momento, si basa su ciò che si accerta nel cantiere. E nel caso della cittadella della Vis, gli inquirenti non hanno sollevato obiezioni né trovate irregolarità. Il progetto riguarda la riqualificazione dei due campi di calcio a 11 in erba naturale ed in erba ibrida con ristrutturazione degli spogliatoi dei campi, della tribuna, e con la costruzione di una nuova struttura da adibire a chiosco bistrot e servizi (costo: 599mila euro). Tutti gli impianti saranno omologabili per i campionati di calcio federali.

ro.da.