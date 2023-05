Controllo dei nei, i medici si fanno in otto

Otto medici a disposizione, due intere giornate di controlli gratuiti per un’iniziativa che ogni anno richiama decine e decine di persone e in certi casi ha permesso di scoprire per tempo dei melanomi. Stiamo parlando di "Controlla i tuoi nei", l’iniziativa organizzata dal Rotary Club Fano con l’ "Associazione a sostegno degli studi oncologici" rappresentata dal socio rotariano Mirco Fanelli. Le giornate di prevenzione dei tumori cutanei saranno sabato 27 maggio (9-13 e 15-19) e domenica 28 (9-13) e si svolgeranno ancora una volta a Palazzo San Michele, dove saranno allestiti veri e propri ambulatori.

A eseguire le visite gratuite saranno i medici dermatologi dell’Ast (Azienda sanitaria territoriale) guidati Shohreh Zavareh Ardestani, facente funzione responsabile dell’Unità operativa di dermatologia. Oltre alla responsabile del reparto di Dermatologia, nelle due giornate si alterneranno altri 6 medici dell’Ast: Fabio Cecchini, Augusto Galeazzi, Antonio Genga, Ilaria Minnetti, Laura Rosa e Marcella Tomassoli. A loro si unirà il fanese Alessandro Benini, in servizio all’ospedale di Bologna. "Lo scopo dell’evento – ha precisato il presidente del Rotary Club Fano Alessandro Principi – è sensibilizzare sempre di più la collettività verso questa tematica, offrendo alle famiglie più in difficoltà, la possibilità di usufruire, gratuitamente, di visite altamente specializzate".

"In occasione dell’ultima edizione, quella del 2019 (prima della pausa covid) – ricorda la dottoressa Ardestani – furono precocemente diagnosticati quattro casi di melanoma a persone totalmente ignare. Un fatto importantissimo considerando come la prevenzione o l’intervento precoce siano fondamentali nella lotta contro un male ancora temibilissimo. Per quelle persone, il service messo in campo è stato un vero e proprio salvavita". La metà dei posti sono prenotabili on line su http:studioncologici.wixsite.comasso. I rimanenti posti saranno disponibili in loco durante l’evento. Venerdì alle 17, a Palazzo San Michele, l’incontro con Francesco Ferrucci, medico dell’Istituto europeo di Oncologia di Milano e specialista di melanomi.

an. mar.