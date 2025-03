Controllo del vicinato. Un incontro per capire

Un incontro su un tema caldo come la sicurezza è stato promosso domani a Piandimeleto dal gruppo Civici Marche. Alle 21 nella sala del Consiglio si parlerà del progetto “Controllo del vicinato, uno strumento utile per la sicurezza". Con l’introduzione del sindaco Nicolò Pierini e l’intervento del consigliere regionale Giacomo Rossi, sarà presente anche Enzo Musardo, referente regionale dell’Associzione Controllo del Vicinato. "Un incontro per parlare di uno strumento utile per incrementare la pubblica sicurezza – ha detto Rossi – con l’aiuto dei cittadini ed in collaborazione con le Forze dell’Ordine e le Istituzioni".

a. a.