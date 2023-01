Controllo remoto dei forni grazie a un’applicazione La novità al Sigep

La ‘Moretti Forni’ di Mondolfo anche quest’anno è stata grande protagonista al Sigep, il salone internazionale più importante al mondo della gelateria, pasticceria e panificazione, svoltosi da sabato scorso a mercoledì a Rimini. L’azienda cesanense ha deciso di effettuare proprio al Sigep il lancio ufficiale dell’ultimo modello di forno della gamma serieX (X50E) e della Smartbaking App per il controllo remoto dei forni e dei paramenti di cottura e capace di stilare un report sempre aggiornato sui consumi, che sarà disponibile negli store da aprile. Un’altra gamma di forni Moretti, la serieT, è stata inoltre impiegata al Sigep nelle 19 ‘cooking experience’ tenute dai ‘Moretti ambassador’ e da tanti altri personaggi di spicco del settore pizzeria come Renato Bosco e Alessandro Scuderi.

"Questo salone 2023 – evidenzia il Ceo Mario Moretti, è stato anche l’occasione per mostrare a tutti le enormi potenzialità del Refining®, l’esclusiva modalità di cottura che permette di precuocere un prodotto nella percentuale desiderata, abbatterlo e poi completarne la cottura richiamando i parametri del primo passaggio in forno, cosicché risulti sempre perfetto, come cotto da fresco". Nello spazio ‘Moretti Forni’ a Sigep è stato possibile vedere in azione anche altre eccellenze dell’azienda mondolfese, come Neapolis: il forno elettrico più potente al mondo in grado di cuocere una pizza in meno di un minuto.

s.fr.