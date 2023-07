Contrordine compagni: stasera Elly Schlein alla Festa dell’Unità

Poteva la neo segretaria del Pd Elly Schlein (foto) evitare di partecipare alla Festa dem organizzata nella città che dal 1946 ad oggi ha avuto solo sindaci iscritti al Pci? Ovviamente no. Forse ci ha anche pensato, ma alla fine ha detto che stasera ci sarà: venerdì 21 luglio alle 21. In realtà nel programma presentato solo martedì, questa presenza non era annunciata e stasera erano attesi due dibattiti: prima la Sanità con Crisanti, Cartabellotta e Ceriscioli. Poi il fronte dell’opposizione con Vitri, Curti e Manzi. Invece ci sarà Elly per la gioia del sindaco Matteo Ricci.