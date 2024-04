Controversia a Petriano, Comune contro associazione per la discarica a Riceci

Il comune di Petriano non ha apprezzato il ricorso presentato al Tar contro la Provincia da parte dell’associazione Iniziativa democratica Aps. In particolare, l’avvocato Loriano Maccari che tutela l’amministrazione comunale chiede ai giudici di respingere la richiesta di sospensiva presentata da Iniziativa democratica in merito alla proroga di sei mesi concessa dalla Provincia ad Aurora srl per presentare i suoi elaborati in merito alla costruzione della discarica a Riceci. Scrive l’avvocato Maccari: "La domanda cautelare (di sospensiva ndr), pur apparendo fondata nel fumus, presenta delle criticità. Il provvedimento impugnato (la proroga ndr), pur apparendo caratterizzato da un alto grado di illegittimità, in questo momento non appare portatore di effetti lesivi tali da giustificare un arresto cautelare (cioè la concessione della sospensiva ndr)". E poi il ricorso del Comune si basa anche sull’intendimento di proporre "motivi aggiunti per l’impugnazione del verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi nella sede dell’Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino il 14 marzo scorso per l’annullamento dello stesso provvedimento (ossia il verbale della conferenza dei servizi). La complessità della vicenda consiglia di mantenere la res adhuc integra (la questione ancora aperta, non compromessa da decisioni ndr), onde non pregiudicare il diritto di difesa delle parti ricorrenti".

Risponde l’associazione: "Ci coglie di sorpresa e non capiamo le motivazioni del Comune di Petriano contro la sospensiva chiesta da noi al Tar. Tutto quello che è stato fatto amministrativamente dopo la proroga è illegittimo. Sostenere il contrario vuol dire sostenere il progetto della discarica. Potevamo aspettarcelo dalla Provincia, giammai dal comune di Petriano".