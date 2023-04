Convalida dell’arresto per lo spacciatore di 59 anni. Rilasciato subito dopo

È stato convalidato l’arresto di un 59enne di origine napoletane ma residente a Vallefoglia sorpreso con 90 grammi di hashish. L’uomo è stato scarcerato subito dopo la convalida con obbligo di firma in questura ogni giorno. Il processo si svolgerà il 23 maggio. Risponde anche di resistenza a pubblico ufficiale. Infatti l’altro ieri, alla vista della polizia, il 59enne ha accelerato il passo e poco dopo ha buttato via un pacchetto. Un movimento che si è svolto sotto lo sguardo degli agenti della Volante che sono subito entrati in azione e lo hanno bloccato e ammanettato. L’involucro con dentro 90 grammi di hashish è stato subito recuperato. Il 59enne, che ha precedenti per reati legati allo spaccio, è stato bloccato tra via Battisti e viale Trieste. A casa aveva altri 20 grammi di fumo nascosti in cucina.