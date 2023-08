Convegno a Piobbico per ricordare il prof Giovanni Pallini, paleontologo dell'Università La Sapienza

Il 2 settembre a Palazzo Brancaleoni di Piobbico dalle ore 9,30 è in programma un convegno per ricordare, a venti anni dalla sua scomparsa, la memoria del prof Giovanni Pallini paleontologo dell’Università La Sapienza di Roma e di Chieti che il 25 settembre del 2003 a seguito di un incidente stradale perse tragicamente la vita sul Monte Nerone. Il Comune di Piobbico, il Museo Civico Brancaleoni e la Pro Loco con la collaborazione di Paolo Faraoni, Marco Bani e Lino Paiardini hanno ritenuto di dover omaggiare il prof Pallini ovvero “Jack“ per gli amici con questo convegno a lui dedicato. L’insigne studioso prematuramente scomparso, ha lasciato a Piobbico un indelebile ricordo e le sue pubblicazioni sul Monte Nerone oltre alla costante collaborazione e amicizia con don Domenico Rinaldini “Dondò“, hanno permesso a centinaia di studenti di conoscere ed apprezzare tutte le bellezze e ricchezze del territorio. "Il prof Pallini – ricorda Paolo Faraoni suo amico e collaboratore – è stato un grande docente, innamorato della paleontologia e della geologia. Le sue lezioni preferite avvenivano sugli strati rocciosi dell’Appennino e con un linguaggio semplice ma efficace conquistava l’attenzione dei suoi studenti. Adorava i suoi studenti riempendoli oltre che di nozioni di geologia e paleontologia soprattutto di consigli utili per la loro vita. Era un loro amico, un compagno di avventure. Jack, così come lo chiamavamo, è stato un grande personaggio, sempre sorridente e pronto alla battuta. Ad ogni studente affibbiava un soprannome che si portava dietro fino alla fine della tesi e anche oltre. Un uomo generosissimo, appassionato della bella musica, delle pizze “alla Pallini“ che gli cucinava l’amico Luciano della Colombara, ovvero pizza con salsiccia e peperoni chiusa a fazzoletto per non farla raffreddare".

"Jack era un docente informale sempre in jeans e maglietta – conclude Faraoni – curioso di tutto, amico di tutti, generoso, gioviale e sempre sorridente. Grazie a lui ho amato ancora di più la geologia e la paleontologia e i suoi insegnamenti preziosi mi hanno poi permesso di continuare a studiare le nostre montagne e di aiutare tutti i ragazzi che vogliono approfondire questi meravigliosi e affascinanti studi". Il programma: ore 9,20 saluto del sindaco di Alessandro Urbini, a seguire il ricordo di Paolo Faraoni, poi il Pallini professore verrà ricordato da Stefano Cresta e Massimo Santantonio. Christian Conti relazionerà sul suo studio stratigrafico della sezione di Monte Cipollara. Cristian Gessi parlerà del nuovo giacimento a macrofossili di età Messiniana presso il fiume Cinisco (Frontone), Monte Catria. E ancora: Massimiliano Martinelli e Maurizio Saltarelli tratteranno le bellezze del Nerone, paesaggi, flora e fauna. Jain Marten, Ivo Klaver e Domenico Rossi: “Le orchidee del Monte Nerone“ e Fabrizio Billi “La valle dell’Infernaccio“.

Amedeo Pisciolini