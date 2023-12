Convegno dedicato ad Amalia Guglielminetti

Si chiude il ciclo di incontri "Universo Donna Reprise. La parola delle donne", rassegna sulla letteratura femminile curata dalla professoressa Donatella De Negri. L’appuntamento conclusivo, dedicato ad Amalia Guglielminetti, è in programma giovedì, alle ore 17, nella sala Pierangeli della Provincia (viale Gramsci, 4). Sono previsti i saluti della consigliera provinciale con delega alle Pari opportunità Chiara Panicali e l’introduzione di Maria Grazia Alberini, prima della relazione di De Negri. "Sarà approfondito il percorso culturale e umano di una raffinata intellettuale nella Torino di inizio Novecento. Storia di un’artista di raro talento, amata da Gozzano e Pitigrilli, che seppe liberarsi da retaggi arcaici per affermare sempre e unicamente la sua voce", sottolinea la curatrice. L’appuntamento è aperto al pubblico con ingresso gratuito. Il ciclo di incontri è patrocinato dall’Ente Olivieri-Biblioteca e Musei Oliveriani e organizzato dalla Provincia in collaborazione con l’associazione ‘Amici della Biblioteca Oliveriana’.