Convegno di studi sui Malatesti

Il periodo malatestiano, come quello romano, è uno dei tratti storici distintivi di Fano. Per questo assume valore ogni iniziativa del Centro Internazionale di Studi Malatestiani, in questo caso il convegno di studi che si svolgerà domani alle 17 nella Sala della Cultura appena inaugurata (in via Arco d’Augusto, 81) dal titolo "Il banchetto di nozze del maggio 1373. Fano e la corte malatestiana" con la partecipazione degli studiosi Anna Falcioni, Massimo Ciambotti, Cecilia Prete e Rodolfo Battistini e il coordinamento di Daniele Diotallevi. Il convegno delinea il ruolo propagandistico che la corte signorile ebbe a Fano durante la dominazione dei Malatesti (1355-1463) nell’ambito del coevo sistema politico italiano. Fonte principale è l’analisi del Registro 2 dei Codici Malatestiani, che documenta il fastoso banchetto tenuto a Fano dall’8 al 24 maggio 1373 per le nozze di Gentile Varano di Venanzo da Camerino, cugino di Gentile Varano moglie di Galeotto I signore di Fano, con Elisabetta Bevilacqua da Verona.