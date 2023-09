Convegno in memoria del paleontologo Giovanni Pallini a Piobbico: ricordare Jack 20 anni dopo Il Comune di Piobbico ricorda il prof Giovanni Pallini, scomparso tragicamente vent'anni fa. Un convegno in suo onore al castello Palazzo Brancaleoni per omaggiare la memoria di un insigne studioso e l'indelebile ricordo che ha lasciato al paese.