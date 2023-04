Convegno sulla salute femminile

Su iniziativa dell’Unità Operativa Complessa di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale di Urbino e del Comune di Pergola, il teatro Angel Dal Foco ospiterà domattina il convegno ‘Le età della donna, la salute femminile’. L’evento, ideato e promosso dal dottor Girolamo Martino, specializzato in ginecologia, e dal dottor Leone Condemi (direttore dell’Uoc di ginecologia e ostetricia urbinate), vanta il patrocinio della Provincia, dell’Ordine dei Medici, dell’Ordine dei Farmacisti e dell’Ordine delle Ostetriche. "Un convegno volutamente divulgativo e non accademico, durante il quale – puntualizza Martino – saranno ben accette anche le domande del pubblico. Avvio dei lavori alle 9, con le introduzioni di Condemi; del sindaco Simona Guidarelli; di Silvia Casoli, presidente dell’Ordine provinciale delle ostetriche; di Maria Pia Fratini, docente del liceo scientifico ‘Torelli’ di Pergola (gli studenti assisteranno ai lavori); di Giovanni Guidi, direttore del Distretto di Pergola; e del commissario dell’Ast di Pesaro. Tra i temi che verranno approfonditi nel corso della mattinata - che avrà come relatori la psicologa Francesca Sechi, la ginecologa Stefania Rosa, l’ostetrica Maura Guidi, la ginecologa Martina Carboni e il dottor Condemi – verranno trattati temi fondamentali in ambito ginecologico. Partendo dalla contraccezione, per proseguire poi con la gravidanza, la diagnosi prenatale, la menopausa, la prevenzione del tumore del collo dell’utero e l’attività chirurgica svolta alla ginecologia di Urbino. "Argomenti importanti – commenta il sindaco Guidarelli - e come amministrazione ci fa molto piacere essere parte dell’organizzazione".

s.fr.