Convento, disco rosso in Commissione

Strada in salita per il convento dei frati trappisti sulle colline di Monte Giove-Prelato. In commissione urbanistica, convocata ieri pomeriggio, la variante al Prg per la costruzione di monastero, chiesa e cimitero, ha ottenuto un solo voto favorevole, quello del consigliere comunale di Azione, Stefano Marchegiani. Ha votato contro il collega di M5S, Tommaso Mazzanti, mentre si sono astenuti gli altri 3 componenti della commissione: il presidente Enrico Cipriani (Noi Città), Enrico Perini (Pd) e Luigi Scopelliti (Lega). Presente anche il consigliere Filippo Burioni (Insieme è Meglio) nel ruolo di auditore.

Decisivo sarà il consiglio comunale di lunedì 17 luglio per l’insediamento monastico dei frati trappisti, decisi ad abbandonare il monastero di Frattocchie di Roma, assediato dal traffico automobilistico (si trova vicino alla via Appia) e aereo (per la presenza dell’aeroporto di Ciampino), per trasferirsi sulle silenziose colline di Fano. I frati hanno guà acquistato il terreno e recuperato la foresteria "che al momento del loro trasferimento – così è scritto sul sito ufficiale – sarà usata come abitazione dei monaci, in attesa della costruzione del monastero".