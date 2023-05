Convento e chiesa di santa Chiara nel nuovo libro della Paioncini

Presentato all’Unilit di Cagli un altro opuscolo della collana storicoartistica dell’ex insegnante Tersicore Paioncini. Con l’ultima pubblicazione sul Convento e chiesa di santa Chiara a Cagli si amplia la raccolta di opuscoli prodotti da Tersicore Paioncini che rappresentano non solo un compendio di notizie sui monumenti e le opere d’arte di Cagli, ma sono anche una fonte di informazioni storicoartistiche dettagliate e documentate sulla città.

Nella collana vengono descritte le abbazie di santa Maria Nuova di Naro, di san Pietro di Massa e di san Vincenzo del Furlo, il santuario di Santa Maria delle Stelle di Montemartello, la chiesa di san Michele Arcangelo di Cerreto, i Conventi con rispettive chiese dei Cappuccini, di san Pietro e di san Nicolò, le chiese di san Francesco, santa Maria della Misericordia, san Domenico e santa Chiara con dettagli sulle opere degli artisti che hanno lasciato nel territorio un ricco patrimonio culturale, dal Maestro di Monte Martello a Mello da Gubbio, dal Barocci al Viviani, dal Conca al Lapis, ed altri.

In particolare si segnala il volumetto dal titolo Accenti di scuola giottesca e senese nelle pitture di Cagli nel quale viene esplorata l’origine e lo stile delle tante pitture murali trecentesche diffuse non solo nelle maggiori chiese urbane, ma in tutto il territorio comunale ed oltre. L’ultima pubblicazione su santa Chiara è reperibile a Cagli all’Unilit e alla Pro Loco in via Leopardi dove sono ancora disponibili anche alcune copie delle pubblicazioni precedenti.

Mario Carnali