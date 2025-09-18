Conversando sull’artista Barbadoro

L’Ente Olivieri ricorda Alberto Barbadoro con una visita alla mostra Senza Rumore e con una conversazione sull’artista (Falegnameria dei Musei Civici, sabato alle 10.30). Barbadoro è stato un artista eclettico, capace di misurarsi con diversi linguaggi, dalla scultura alla pittura, dalla fotografia alla grafica. Fino a domenica 28 settembre Barbadoro e la sua arte rivivono nella mostra Senza Rumore, allestita nella Falegnameria dei Musei Civici (Piazzetta Toschi Mosca, 29), a cura di Elena Gramaccioni con la collaborazione di Roberta Ridolfi e Viviana Bucci.

In occasione della mostra, che ricorda Alberto Barbadoro a 10 anni dalla morte, l’Ente Olivieri - Biblioteca e Musei Oliveriani omaggiano l’artista che per diversi anni curò la comunicazione dell’Ente, divenendone la firma grafica. Oltre alla visita alla mostra vi sarà una conversazione nella Project Room dei Musei Civici con Brunella Paolini, direttrice dell’Ente Olivieri, e Roberto Vecchiarelli, autore delle oltre 3500 fotografie scattate in Oliveriana e protagoniste di Intus Labor, una minuziosa "esplorazione" degli ambienti più nascosti di Palazzo Almerici.

Tra le opere in mostra, le cartoline rielaborate digitalmente da Alberto Barbadoro, che popolò di creature oniriche le antiche sale della Biblioteca Oliveriana. L’evento si svolge con la collaborazione di Pesaro Musei e del Liceo Artistico Mengaroni. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Info 0721 33344 e 338 432 4889 (solo whatsapp).

ma.ri.to.