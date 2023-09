Cooking show al tartufo: esperienza unica a Pergola con chef stellati

Ecco il tagliando della bontà. Compilandolo e inviandolo in quante più copie originali alla nostra redazione (via Manzoni 24 Pesaro 61121), potrete partecipare come ospiti alla straordinaria esperienza di un cooking show con cuochi stellati di fama nazionale, che all’interno della prossima fiera del tartufo bianco pregiato di Pergola cucineranno piatti da primato al tartufo abbinati a grandi vini del territorio. Un momento imperdibile per chi ama la grande cucina e i piatti di raffinati cuochi: domenica 1 ottobre Davide Di Fabio (ristorante Dalla Gioconda) alle 11, a seguire alle 19 Enrico Mazzaroni (Il Tiglio); domenica 8 ottobre Pierpaolo Ferracuti (ristorante Retroscena) alle 11, mentre alle 19 c’è Stefano Ciotti del ristorante Nostrano. Domenica 15 ottobre ore 11 Nikita Sergeev (ristorante L’Arcade) e alle 19 Errico Recanati ( Andreina). L’iniziativa è coordinata da Sabrina Santelli, assessore al turismo e allo sviluppo economico.

Assessore, sarà una edizione grandi firme?

"Sì, e la particolarità che i sei spettacolari cooking show saranno curati da sei grandi cuochi marchigiani che hanno saputo farsi conoscere dalle guide con punteggi eccezionali grazie alla loro bravura. Al centro ci sarà ovviamente il tartufo bianco pregiato di Pergola. Vogliamo promuovere il tartufo delle Marche tutto l’anno che Pergola ha".

Che stagione è per il tartufo?

"Ci aspettiamo una buona annata, per le piogge tardo primaverili, dovremmo avere una buona raccolta e una ottima qualità"

Tartufo anche a teatro: cosa accadrà?

"Il tartufo viene portato a teatro, qui ci saranno anche premiazioni importanti a chef eccellenti come Iaccarino e Pompili che hanno fatto la storia della ristorazione italiana e della cucina mediterranea".

La novità?

"Il progetto pilota unico in Italia: il tour del tartufo per le terre del tartufo, che parte da Urbino con auto d’epoca, in collaborazione con Automobil club d’Italia, e che passando per Acqualagna arriva a Pergola per la prima giornata. E poi la musica con la banda Bardò l’1 ottobre assieme a Giobbe Covatta. Il 15 Pergola suona, concerti delle formazioni pergolesi: The fottutissimi, Shampisti, e Il Diavolo e L’Acqua santa".

Cosa offre la città in questo periodo?

"La visita ai celebri bronzi sicuramente, ma anche la conoscenza del territorio per chi ama il trekking, ci saranno siti culturali da visitare nel centro0 storico grazie ai volontari della Pro Loco, con pacchetti gourmet per i week end. Spazio anche al pergola rosso a cui sarà sarà dedicato un gioco di vino con degustazione gratuita domenica 8 ottobre alle 17, con iscrizioni alla Pro Loco: 331 2057968"