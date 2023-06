Cooperazione: studenti premiati

Studenti della scuola secondaria di primo grado Orciano-Mondavio dell’istituto comprensivo ‘Gio’ Pomodoro’ (guidato dal dirigente Paolo Sterlicchi, in foto), campioni in termini di cooperazione. I ragazzi delle classi prime, circa 55, sono stati premiati per il progetto ‘Crescere nella Cooperazione’, promosso dalla Federazione Marchigiana Bcc e dalla Società Filosofica Italiana, che li ha visti partecipare dando vita, durante l’anno scolastico a tre cooperative sociali. Il tutto, in virtù di una partnership con la Bcc del Metauro (che ha la sede centrale a Orciano). Le tre cooperative hanno creato segnalibri ed erbari, coltivato piantine, scritto racconti a sfondo ambientale, organizzato percorsi naturalistici alla scoperta della varietà di piante presenti negli spazi verdi di via Montapalazzino, dove sorge la sede centrale. Per questo motivo, l’istituto è stato premiato con il riconoscimento speciale ‘Scuola e territorio’.