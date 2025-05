Coordinamento tra gli enti: primo incontro

Se ne parlava da tanto, ed è partito: la scorsa settimana si è tenuta la prima riunione del Tavolo di Coordinamento fra gli Enti. Due ore di confronto su temi centrali per la città, coordinate dall’assessore Francesca Fedeli e avviate alla presenza del sindaco Gambini. "Siamo partiti nel migliore dei modi – ha detto Fedeli – operativi e aperti al dialogo. L’obiettivo condiviso con il sindaco e la Giunta, è costruire un confronto costante tra le istituzioni, nell’interesse della nostra comunità. Il prossimo appuntamento è già fissato: avverrà tra circa un mese, con un ordine del giorno ben strutturato".

Al tavolo erano presenti il rettore Giorgio Calcagnini, il direttore della Galleria Nazionale Luigi Gallo, la presidente di Erdis Marche Agnese Sacchi con il direttore generale Giovanni Pozzari, il direttore dell’Accademia di Belle Arti Luca Cesari, la professoressa Elena Barbieri dell’Università di Urbino, don Daniele Brivio, vicario generale dell’Arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado; il presidente del Legato Albani Giorgio Londei; Nadia De Troia e Francesca Passalacqua della Caritas di Urbino e fra Andrea Ricatti, referente della Parrocchia Universitaria.

Altri enti, pur assenti per motivi istituzionali, hanno già confermato la propria adesione. Prosegue Fedeli: "La riunione si è svolta in un clima di cordialità e con una forte volontà operativa. Dal prossimo incontro è previsto un ampliamento della partecipazione, includendo altri attori del sistema dei servizi e rappresentanti degli studenti. La discussione si è concentrata sul metodo di lavoro e sul ruolo del Coordinamento come luogo di confronto, programmazione condivisa e proposta. Non solo contingenze, ma anche prospettive di medio e lungo periodo. Gli incontri potranno riguardare tutti gli argomenti di interesse per la città di Urbino".