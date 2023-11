Copertura della discarica. Feronia rilancia il project

Feronia non si ferma. Presentato il project financing per la copertura definitiva e la gestione della discarica di Ca’ Rafaneto a Barchi (Terre Roveresche): previsto un investimento complessivo di 4,7 milioni di euro, dei quali 3,2 a carico di Feronia "senza – sottolinea l’amministratore della società Francesco De Angelis – nessun ulteriore aggravio di spesa pubblica", mentre la restante parte, pari a 1,5 milioni, sarà coperta con il fondo post mortem già accantonato dai Comuni.

In attesa della pronuncia definitiva del Consiglio di Stato sull’installazione a Barchi del biodigestore anaerobico, di cui Feronia già possiede l’autorizzazione da parte della Provincia, la società di Porto Sant’Elpidio ha presentato, giovedì mattina, il progetto di finanza a tutti i Comuni dell’ex comunità montana del Metauro proprietari della discarica di Ca’ Rafaneto: Fossombrone, Isola del Piano, Mondavio, Montefelcino, Colli al Metauro, Sant’Ippolito e Terre Roveresche.

Quali i vantaggi? "Il canone annuale attualmente pagato dai Comuni (592mila euro, ndr) – chiarisce De Angelis – sarà ridotto del 10%. Un’ulteriore riduzione del canone annuale sarà possibile in sede di gara se i Comuni, decideranno di emettere un bando a seguito della presentazione del progetto di finanza". Al momento infatti, i costi della gestione post mortem della discarica sono sostenuti dai cittadini tramite il pagamento della Tari. Non solo, perché oltre al risparmio economico Feronia punta sul recupero dell’area: "Sarà realizzato – prosegue De Angelis – un Bio Parco, dove si farà ricerca a supporto dello sviluppo scientifico e della sperimentazione sostenibile, e dove si ospiteranno attività formative, workshop e seminari".

Ovviamente il progetto – "di elevato valore ambientale e architettonico" sottolinea Feronia – si inserisce nella progettualità del biometano: il riferimento è al biodigestore anaereobico, sempre proposto da Feronia. E ancora De Angelis: "Crediamo che le progettualità messe in campo dalla nostra società possano contribuire in modo importante alla riqualificazione di Ca’ Rafaneto e che, se si valuteranno i progetti presentati senza pregiudizi, si potrà creare un vero modello sostenibile e un polo all’avanguardia per l’economia circolare e la produzione di energie rinnovabili".

"Inoltre – conclude De Angelis – con la futura realizzazione dell’impianto di biodigestione anaerobica per la produzione di biometano, sarà possibile sostenere il trasferimento tecnologico, la redditività e la sostenibilità di diverse linee di ricerca con importanti ricadute occupazionali ed economiche sul territorio". Ora la parola passa ai sindaci.