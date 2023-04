Copia della Sindone al santuario: poi conferenza

A pochi passi da Pesaro, sconosciuto a molti, c’è il Santuario della Madonna della Misericordia. Per tutta la Settimana Santa, il santuario dell’Arzilla vede l’esposizione di una riproduzione fedele del "Telo Sindonico", con le stesse misure dell’originale conservato a Torino. Si tratta di una copia della Santa Sindone a grandezza naturale, esposta per tutti coloro che vorranno vederla da vicino e fermarsi in preghiera. Mauro Giorgio Ferretti, presidente dei Templari, terrà una conferenza oggi ore 21 nel medesimo santuario dell’Arzilla, sul "mistero sindonico" nei suoi aspetti scientifici e spirituali.