Coppa Faro sotto la pioggia. E Valenti sorprende tutti

Nonostante la pioggia e il forte vento i piloti hanno dato vita ad una edizione da record, sugli 3,8 km nello splendido scenario del San Bartolo, per la 8ª Coppa Faro ultimo round del Campionato italiano velocità in salita per Autostoriche. Una gara caratterizzata dalla pioggia ma al tempo stesso resa appunto spettacolare. Come spesso accade in queste condizioni sono le vetture Turismo avvantaggiate rispetto alle favorite Sport, con carrozzeria aperta e dotate di potenze difficili da gestire sull’asfalto umido. A conferma della regola, il miglior tempo è stato a sorpresa della piccola Peugeot 205 di Giuseppe Valenti, il giovane pilota siciliano trapiantato a Siena, alle sue spalle la potente Porsche Carrera RS di Brando Motti, spettacolare come sempre la guida del pilota emiliano, il terzo gradino del podio è andato a Marco Gentili con la Fiat X 1/9. Vittorie anche per i due piloti pesaresi al via, il veterano per presenze della Coppa Faro, Roberto Domenichelli ha stabilito il miglior tempo della 1.600 cc. del 2° raggruppamento con la B.M.W.1.602Ti, imitato dal fanese Edoardo Zenobi, primo nella Classe 2.000 cc. del 4° raggruppamento, con la sua Peugeot 205GTI.

La Coppa Faro si conferma un appuntamento di rilievo nel panorama delle corse in salita per Auto Storiche, questa 8ª edizione ha visto il record di 106 iscritti e 103 partenti, indice dell’apprezzamento del percorso da parte dei piloti, a conferma dell’interesse per la gara pesarese sono stati i diversi piloti giunti dall’estero con cinque austriaci e un tedesco. Un plauso per gli organizzatori della gara è venuto dall’assessora allo sport del Comune di Pesaro, Mila Della Dora, presente alle premiazioni presso l’Hotel Flaminio, parole apprezzate dal promotore l’appassionato Alessandro Rinolfi, coadiuvato dalla "P&G Racing" per la parte tecnica, la Interconct per il settore amministrativo. Un plauso anche per i partner fondamentali come: l’Associazione "Terra di Piloti e Motori" e l’Automobil Club Pesaro, affiancati da diverse aziende che hanno individuato nella Coppa Faro un importante veicolo di promozione. L’organizzazione è presente anche nel sociale con interventi a favore di Unicef sezione di Pesaro, Anfass e Aias, sensibile anche per l’ambiente con la donazione ogni anno di 100 alberi per il Parco San Bartolo. Appuntamento al prossimo anno con la nona edizione già in cantiere e sperando nella clemenza del tempo.

Luigi Diotalevi