Coppa Italia 2023: Il Calcio Amputati a Fano al Mancini per due giorni di sport ed emozioni

Il Calcio Amputati è pronto a regalarsi una due giorni di grande spettacolo ed emozioni. Sabato, infatti, le 4 formazioni della disciplina scenderanno in campo allo stadio Mancini per contendersi la Coppa Italia 2023, che nelle ultime due edizioni è stata alzata sempre dallo Sporting Amp Football. Mentre nella mattinata di domenica è in programma la Finale di Supercoppa Italiana, l’anno scorso vinta dal Vicenza ai calci di rigore contro lo stesso Sporting. Sabato le sfide per la Coppa Italia prenderanno avvio alle 10, con la gara tra i padroni di casa dello Sporting Amp Football e il club ligure della Levante C. Multedo. A seguire, alle 12, il match tra i campioni d’Italia del Vicenza e la Roma Calcio Amputati. Nel pomeriggio, alle 17, l’attesissima Finale.