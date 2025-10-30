Coppa, l’Alma Fano festeggia. Guadagnati i quarti di finale

Ribaltando la sconfitta dell’andata al Mancini (0-1), l’Alma Fano ha guadagnato i quarti di finale di Coppa Italia a spese del San Costanzo Marottese. I granata l’altra sera si sono infatti imposti per 3-1 sui biancoazzurri al termine di una partita combattuta e ricca di occasioni da rete su entrambi i fronti.

Con sette under in campo contro i quattro del San Costanzo, davanti a una tribuna piena di tifosi, l’Alma è partita subito forte, passando in vantaggio al 20’ grazie ad Arpaia che ha corretto in rete un allungo di testa di Niang, schierato per l’occasione punta centrale. I padroni di casa hanno subito reagito arrivando al pareggio in poco tempo; al 22’ Innocenti, piuttosto ingenuo, stende Zepponi in area su un pallone assai poco pericoloso: per il direttore di gara è rigore che lo stesso Zepponi trasforma. L’ingresso di Antonio Saurro per l’infortunato Rivelli (27’) anima il San Costanzo ma è il Fano a passare di nuovo ancora con uno scatenato Arpaia (29’) che devia un assist di Niang.

Sull’1-2 e l’eventualità di finire ai rigori, la gara si accende. Santini al 31’ deve uscire su Ruta, con i padroni di casa che poi protestano per un mani in area al 35’, mentre sull’altro fronte Vitali salva sulla linea bianca un diagonale di Niang. È lo stesso senegalese ad inizio di ripresa, con un fendente dal limite che si stampa sotto la traversa a siglare il 3-1 per il Fano, punteggio che non cambierà più, col San Costanzo che sbaglia diverse occasioni d’oro con Saurro, Zepponi e Carta e non sfrutta nel finale la superiorità numerica per l’espulsione di Frulla (28’). Contento, a fine partita, il presidente del club granata Giovanni Mei: "La formazione iniziale non era certamente quella per voler passare il turno, invece questi ragazzi sono riusciti nell’impresa. È un segnale importante, perché noi abbiamo fiducia in questi giovani, anche se può capitare che sbaglino una partita. Devono proprio sentirsi nella facoltà di poter sbagliare, solo così possono crescere".

Arpaia, autore della doppietta, è stato più incisivo rispetto a domenica in quel di Montemarciano, la difesa con gli under Riggioni, Innocenti, Cecchini e Scarlatti si è ben comportata, mentre Niang ha segnato un gol stupendo. "La cosa più bella della serata – aggiunge il presidente Mei – è che i titolari, finito l’allenamento a Fano, sono venuti a San Costanzo a vedere la partita insieme ai nostri tifosi, segno che questo è un bel gruppo unito".

s. c.